Farmalabor, Item Oxygen e Oropan: i campioni dell’Innovazione

ritirano il “Premio dei Premi”

Dominano le aziende pugliesi al Premio dei Premi, il prestigioso riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica. Durante la cerimonia, tenutasi oggi pomeriggio presso la Sala Koch del Senato della Repubblica, la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha conferito il “Premio dei Premi” a nove aziende italiane, un terzo delle quali è pugliese. Si tratta della Farmalabor srl, della Item Oxygen srl e della Oropan Spa. Il riconoscimento è arrivato dopo un’intensa selezione (tra decine di realtà imprenditoriali affermate a livello nazionale ed internazionale) che ha riconosciuto alle aziende pugliesi il titolo di campioni per l’Innovazione nel settore Industria e Servizi. Determinanti per il raggiungimento dell’obiettivo sono stati gli elevati livelli di qualità e competitività delle aziende e la capacità di esprimere modelli d’eccellenza: cultura d’impresa, prodotti e processi.

Farmalabor di Canosa di Puglia con i suoi studi sui farmaci personalizzati e sugli integratori alimentari a partire da estratti vegetali, Item Oxygen di Altamura con i progetti di innovazione, nati all'interno del suo Istituto di Ricerca, ha realizzato prodotti presenti sui mercati nazionali e internazionali e Oropan di Altamura che nel percorso continuo di crescita ed evoluzione del know-how ha dato vita a un legame “FORTE” tra tradizione e innovazione che le consente di raggiungere i consumatori lontani nel mondo, con i propri prodotti da forno garantendo l’originaria fragranza e genuinità.

Le tre aziende pugliesi premiate rappresentano le realtà più rilevanti e innovative del Made in Puglia, attraverso le cui visioni e il core business si favorisce lo sviluppo della cultura d’impresa nel nostro Paese, accrescendone il valore e il pregio dell’italianità nel mondo.

“Una storia vincente – dichiara entusiasta Giuseppe Fiorino, Presidente dell’Istituto di Ricerca di Item Oxygen – che vede il nostro management così fortemente orientato al trasferimento di know-how da aver avviato percorsi di formazione rivolti a imprenditori e studenti. Item Oxygen, infatti, con i suoi progetti innovativi annovera casi di eccellenza riconosciuti in ambito istituzionale tra cui i sistemi di Telemedicina per la deospedalizzazione protetta, utili a migliorare la qualità di cura del paziente; il T-Fire System per la prevenzione di incendi e la sicurezza di persone e merci, sui mezzi pesanti e sugli autobus; Item Sanity System, una piattaforma intelligente per combattere le infezioni intraospedaliere, in uso presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia nell'ambito di un progetto pilota per la sanitizzazione delle sale operatorie e di terapie intensive”.

“La nostra politica dell’innovazione, a misura di paziente, è stata decisiva per convincere la giuria del Premio – conferma il dott. Sergio Fontana, Amministratore Delegato Farmalabor – Oltre ai progetti di R&S in campo nutraceutico, stiamo lavorando per testare la produzione di farmaci on-demand grazie a stampanti 3D, con le quali i farmacisti potranno allestire in tempi rapidissimi un farmaco personalizzato in forma e dosaggio”.

"È stato un onore ricevere un premio così importante e prestigioso – commenta l’amministratore delegato di Oropan, Lucia Forte – che gratifica gli sforzi sostenuti dalla nostra struttura organizzativa e ci stimola a perseguire questo ambizioso percorso di crescita. Il concetto di innovazione plasmato sulla realtà di Oropan porta a un’idea apparentemente utopica, che mette in scena un difficile legame tra il protagonista, il Pane della Tradizione, e un apparente antagonista: il Progresso. Il premio conferisce nuova linfa alla cultura dell’innovazione e alla ricerca continua dell’eccellenza, da noi intrapresa da anni, e permetterà sempre di più di consacrare OROPAN Spa come player di riferimento nel mondo industriale dei prodotti da forno. Costituisce elemento prioritario e autorevole per essere riconosciuti nel “mercato globale” come Innovatori nella Tradizione”.



SCHEDE AZIENDE

Item Oxygen Srl

Il successo di Item Oxygen nasce dall’esperienza ventennale nel settore dell’impiantistica per gas medicali, ancora core business aziendale. Ma è l’impegno proattivo nello sviluppo di soluzioni innovative che ha permesso alla Item Oxygen di accreditarsi come Istituto di Ricerca presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e di affiliarsi alla Rete Europea di Incubatori EBN. L’attività iniziale che ha visto la Item Oxygen impegnata nella progettazione e realizzazione di impianti per gas medicali, attraverso ItemPlant, negli anni si è arricchita di un percorso di innovazione che ha portato alla nascita di altre due divisioni: Item e-Health che sviluppa e commercializza dispositivi elettromedicali e servizi per la Sanità digitale e ItemHub, il cui team di ricercatori è continuamente impegnato in progetti di ricerca e sviluppo, trasferimento di know-how e percorsi di formazione rivolti a imprenditori e studenti.

Oropan Spa

Una storia di rituali e tradizioni, quella di Oropan, che viene da lontano e che nasce dal coraggio e dall’intuito imprenditoriale dell’allora giovane garzone Vito Forte che, sin da giovanissimo, lavorava nel forno medievale più antico di Altamura. A 19 anni, il signor Forte rilevò quel forno e ne fece un’azienda artigianale dalla quale, con impegno, ricerca, innovazione e sviluppo, è nata un’industria che oggi produce 600 quintali di pane al giorno, occupa 143 dipendenti, fattura 25.000.000 di euro all’anno ed è leader nel settore della panificazione italiana con una struttura moderna e tecnologie avanzate.

Farmalabor

Nata nel 2001 a Canosa di Puglia dal desiderio comune di un gruppo di farmacisti. Farmalabor è oggi leader nella produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. Logistica avanzata, gestione integrata delle operazioni, sistema informatizzato per ottimizzare il processo fanno di Farmalabor un’azienda orientata al mercato, efficiente e reattiva, in grado di operare competitivamente su tutto il territorio italiano e internazionale. Farmalabor è oggi leader nella produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare.