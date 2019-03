NEWS BREVI

1/03/2019 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via dell'Edera e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino alle ore 14:00 di oggi, salvo imprevisti.

28/02/2019 - Sospensione idrica a Barile Barile: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domani, salvo imprevisti, in via Portogallo, Corso Italia, via Belgio, via Germania, via Grecia, contrada Pantoni, contrada Gorizza e strade limitrofe. 28/02/2019 - Sospensione idrica Tito Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Convento, via Annunziata, via Mazzini, via Vittorio e strade limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione