NEWS BREVI

29/01/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione, nelle seguenti zone: via Roma dal civico 2 all'angolo di viale Sant'Anna, via Matteotti, via Berlinguer, via San Sebastiano e zone limitrofe. 28/01/2019 - Terna sulle dichiarazioni del consigliere Romaniello In relazione alle notizie apparse oggi su alcuni organi di informazione circa le dichiarazioni del consigliere regionale Romaniello sui disagi in zona di Avigliano, Terna ricorda che "per quanto riguarda le linee elettriche di alta tensione, il servizio è stato ripristinato alle ore 14,26 di sabato 26 gennaio“.



27/01/2019 - Calcio 1^ Ctg./B: risultati 15^ giornata L.Montescaglioso – A.Montalbano 2-1

Elettra Marconia – VR Episcopia 3-1

Montemurro – Peppino Campagna 1-3

Polis.Tramutola – Castelsaraceno 0-2

Tricarico – Irsina 4-1

Tursi – Salandra 6-0

Viggianello – Città Dei Sassi Matera 4-3