NEWS BREVI

23/01/2019 - Comunicazione sospensione idrica in Basilicata oggi 23 gennaio Sant'Arcangelo: per consentire la riparazione di un guasto sulla condotta dell'Agri, l'erogazione idrica nel centro storico sarà sospesa dalle ore 12:00 di domani alle ore 08:00 del giorno 25-01-2019, salvo imprevisti.

Armento, San Martino d'Agri, Missanello, Gallicchio, Guardia Perticara, Corleto Perticara, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova: per consentire la riparazione di un guasto sulla condotta dell'Agri, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di domani alle ore 08:00 del giorno 25-01-2019, salvo imprevisti.

Spinoso, Montemurro, Viggiano: a causa di un guasto sulla condotta dell'Agri, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di domani 24 gennaio alle ore 08:00 del giorno 25 gennaio, salvo imprevisti. SPINOSO: intero territorio; MONTEMURRO: intero territorio; VIGGIANO: località Valloni, Serra Carlea e zone limitrofe.

22/01/2019 - COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE IDRICA OGGI IN Basilicata Grassano, Grottole, Garaguso, Calciano, Oliveto Lucano, Salandra: a causa di un guasto sulla condotta adduttrice del Frida, l'erogazione idrica potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Matera: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile nelle contrade Quartarella, Serritello la Valle, Serra Paducci, al borgo Venusio, e lungo la Statale 99 sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 24-01-2019, salvo imprevisti. 21/01/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Ferrandina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona industriale e Macchia sarà sospesa dalle ore 07:30 di domani mattina fino al termine dei lavori.

Grottole: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa nella parte alta dell'abitato dalle ore 11:15 di oggi fino al termine dei lavori, salvo imprevisti.

Montemilone: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Manzoni, nelle zone limitrofe e nella zona bassa dell'abitato resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.