Montescaglioso: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in via Indipendenza, angolo via Venezia angolo rotatoria via Santa Lucia, dalle ore 12:15 circa alle ore 15:00 circa di oggi, salvo imprevisti

Ripacandida: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al recupero del livello. Acquedotto Lucano ha istituito il servizio sostitutivo tramite autobotte che stazionerà, alternativamente, in Largo Steccato e in viale Regina Margherita.

Irsina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:45 di oggi fino al termine dei lavori, nelle seguenti zone: via G. Bruno, via Genova, via Firenze, via Bari, via Milano e via Torino.