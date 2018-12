NEWS BREVI

20/12/2018 - Comunicazione di Sospensione idrica in Basilicata Senise: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica in contrada Petto Marino. Il ripristino è previsto al termine dei lavori.Sempre a Senise: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Madonna D'Anglona (da curva Pansardi a incrocio salita Sant'Antonio) resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazioneb>Craco: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione. 19/12/2018 - Unibas,discussione a Potenza delle tesi del master in Petroleum Geoscience Giovedì 20 dicembre a Potenza, nell’aula Occello Lucano del Polo del Francioso alle ore 9.30, si svolgeranno le presentazioni finali delle tesi del Master di II livello in “Petroleum Geoscience”, coordinato dal prof. Giacomo Prosser. 18/12/2018 - Migranti: Viminale, Sprar proficuo "Lo Sprar continua ad esistere". Lo afferma il dossier del Viminale. Proprio le modifiche allo Sprar e il rischio di una chiusura sono state tra le principali critiche. Cambierà la denominazione - Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati - ma è "confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti" nei progetti. Sono 877 quelli finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone accolte.Ansa