Venerdì 9 novembre (ore 10:30) in Pian Cansiglio, Regione e Veneto Agricoltura inaugurano la nuova importante struttura, che da triste ricordo della Guerra Fredda è destinata a diventare il cuore pulsante dell’intera area.



A 10 anni dalla consegna alla Regione Veneto della “Caserma Bianchin”, ex Base NATO operativa in Cansiglio fin dagli anni della Guerra Fredda, ed in seguito ai recenti lavori di restauro ecologico dell’area e di recupero strutturale dei fabbricati, Veneto Agricoltura restituisce domani alla collettività una nuova importante struttura destinata a diventare il cuore pulsante per lo sviluppo di attività sociali, storico-culturali e naturalistiche nella Piana del Cansiglio e nell’intera area dell’Alpago.

Il vecchio hangar restaurato, intervento realizzato grazie ad un finanziamento della Regione Veneto, verrà inaugurato domani, venerdì 9 novembre (ore 10,30), con un evento durante il quale saranno illustrati i lavori eseguiti che, come accennato, hanno dato vita ad un ulteriore spazio polifunzionale che, oltre ad essere segno forte (memoria) di un tempo fortunatamente passato - la Guerra Fredda -, risponde alla necessità di strutture moderne capaci di soddisfare alla domanda di luoghi per convegni, esposizioni, meeting, etc.

Il programma della giornata prevede alle ore 10:30 la benedizione dell’Hangar Cansiglio; a seguire il saluto delle Autorità (è annunciata la presenza di Gianluca Forcolin, V.Gov. della Regione Veneto, GianPaolo Bottacin, Assessore regionale Protezione Civile e Foreste, e dell’europarlamentare Giancarlo Scottà). Alle ore 11:30 Paola Berto (Veneto Agricoltura) illustrerà i lavori di recupero ecologico dell’area militare e il restauro dell’Hangar, mentre alle ore 12.00 Alberto Negro, Direttore di Veneto Agricoltura, si soffermerà sulle potenzialità della nuova struttura per l’intera collettività. Info: foreste.cansiglio@venetoagricoltura.org