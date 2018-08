Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -

31/08/2018 - Scossa 3.5 nelle Marche, costa pesarese

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente pochi minuti dopo le 15 in varie località delle Marche: in zone periferiche di Ancona, ma soprattutto a Fano e a Pesaro. La scossa di terremoto è di magnitudo 3.5 ed è avvenuta nella costa marchigiana pesarese (Pesaro U...-->continua

31/08/2018 - Caccia: WWF, con preaperture regioni dichiarano guerra alla fauna

Per il WWF da anni non si assisteva a così tante violazioni della normativa venatoria. Presentato ricorsi al TAR in Abruzzo, Liguria, Marche (ben due!), Toscana, Trentino, Sardegna, Sicilia e Umbria



Erano diversi anni che non si assisteva, da parte de...-->continua

31/08/2018 - Mottola: musica del Mediterraneo, arte ed enogastronomia

Un luogo magico: di giorno meta di visite guidate, di sera pronto a trasformarsi in palcoscenico. Nel villaggio rupestre medievale di Casalrotto (Mottola, Taranto) imperdibile appuntamento con “Music in the Caves”: sabato 1 settembre alle ore 21:00 arriva il ...-->continua

31/08/2018 - Week-end in Cansiglio con Veneto Agricoltura

Visite ai musei, passeggiate nei boschi, concerti e tante altre iniziative sono in programma in questo primo fine settimana di settembre. Veneto Agricoltura, in collaborazione con varie Associazioni, propone una serie di appuntamenti imperdibili. Al via la sta...-->continua

31/08/2018 - Bambino a casa dopo quasi 10 anni: soddisfazione del Comitato

MILANO (30 agosto 2018). Si conclude positivamente la paradossale, incredibile e dolorosa storia accaduta a una donna cinese residente a Venezia. Dieci anni fa, rimasta sola, aveva ingenuamente chiesto aiuto ai Servizi Sociali milanesi per trovare un asilo nid...-->continua

30/08/2018 - FAI TOUR all’Abbazia di San Giovanni in Venere

Il trabucco o trabocco (nelle varianti abruzzesi e molisane detto anche trabocco, bilancia o travocco)

è un'antica macchina da pesca tipica delle coste garganiche, molisane e abruzzesi, tutelata come

patrimonio monumentale dal Parco Nazionale del Garga...-->continua