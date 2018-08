Mercoledì 22 agosto 2017, si è tenuta con grande successo l'ultima giornata della 47^ Sagra della Porchetta Italica di Campli, con la premiazione finale tenutasi in Piazza Vittorio Emanuele II. La coppa del primo classificato è andata al camplese Massimo Fagioli, seguito dal secondo posto Fulvio Pallotta e terzo posto Emidio Falasca. Il premio speciale della giuria è andato all' Azienda Agricola De Federicis Barbara di Basciano alla sua prima partecipazione, che ha ricevuto in premio il “Sigillo del Guerriero” originale creazione Formeoro del Maestro d’arte applicata in metalli e oreficeria camplese Massimo D’Amario, dedicata al territorio camplese. Forte l'applauso emozionato della piazza anche a ricordo del giovane sostenitore della Pro Loco Moreno Esposito, a cui è stata dedicata una targa in memoria.



Grazie alla grande partecipazione, più di 300 porchette vendute e più di 150.000 persone hanno riconfermato Campli come la più amata dal pubblico. Un altro dato che dimostra quanto questo evento sia oramai affermato e diffuso è la forte affluenza da zone anche lontane dal comprensorio teramano, ne è la conferma il forte richiamo anche dalle zone di Pescara, Chieti e dalla regione Marche, con maggiore accento dalle provincie di Ascoli Piceno e Macerata.



Valore aggiunto durante i giorni della manifestazione è stata la presentazione di libri e convegni tenutisi nell'ufficio turistico al compianto Giammario Sgattoni, nel decennale della sua scomparsa. Molto valorizzati anche tutti i monumenti della città che sono rimasti eccezionalmente aperti per l'evento, accessibili al grande pubblico, nell'anno in cui Campli è stata ammessa nell'esclusivo Club dei “Borghi più Belli d'Italia”.



Oltre che a riempire le piazze di Campli le persone hanno dimostrato il loro gradimento riempiendo gli spazi del web.



