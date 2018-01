PUTIGNANO - 'Gli Eroi': è questo il tema della 624/a edizione del Carnevale di Putignano, in Puglia, che prenderà il via, nel cuore della Valle d'Itria, domenica 28 gennaio con la prima sfilata dei carri, maxi costruzioni di cartapesta, uniche al mondo nel loro genere. Attraverso la satira e la storia moderna messa in scena dai carri allegorici, l'edizione 2018 punta "a far risvegliare negli spettatori un super potere: quello di riuscire a divertirsi in maniera goliardica così come ogni carnevale che si rispetti".



I particolari dell'iniziativa sono stati illustrati in un incontro con i giornalisti dal sindaco di Putignano, Domenico Giannandrea, dal presidente della Fondazione carnevale di Putignano, Giampaolo Loporfido, e dal direttore del dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno.



Da 624 anni a Putignano si svolge la manifestazione carnevalesca più antica d'Italia e più lunga d'Europa. Il Carnevale di Putignano terminerà il 13 febbraio, martedì grasso, con l'ultima sfilata in notturna, quando i 365 rintocchi della 'Campana dei maccheroni', come da tradizione dichiareranno ufficialmente la fine dei festeggiamenti e l'inizio della Quaresima. Le altre sfilate sono in programma il 4 e l'11 febbraio. Negli hangar putignanesi si contano poco più di 20 quintali di carta e il lavoro costante di circa 20 artigiani per dare vita a un solo carro, opera che spesso supera i 15 metri di altezza. I 'giganti di cartapesta' vengono realizzati completamente a mano dagli artigiani pugliesi: creatività e passione mescolati ad argilla, gesso, carta e colori, creano irripetibili sculture. Un'arte tramandata gelosamente dai maestri cartapestai di Putignano la cui competenza viene richiesta in numerose altre manifestazioni italiane e europee.



"La macchina organizzativa, contraddistinta dalla maschera-icona di 'Farinella', una fusione tra la maschera di Arlecchino e il Jolly delle carte da gioco, con un abito a toppe multicolori, un gonnellino rosso e blu - colori della città - e un cappello a tre punte con campanelli, simbolo dei tre colli su cui sorge la cittadina pugliese, è già in movimento da tempo", ha spiegato il sindaco di Putignano, Domenico Giannandrea. Sul web e sui social, tra l'altro, saranno diffuse 20 video storie, racconti dei maestri cartapestai e compagnie teatrali.Ansa