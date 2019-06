Il Consiglio regionale ha votato all’unanimità la convalida definitiva dei consiglieri regionali. Accogliendo la proposta formulata dalla Giunta per le elezioni, l’Assemblea ha deciso che non esistono cause ostative alla carica. In particolare è stato rilevato che il consigliere Vincenzo Baldassarre ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di San Chirico Nuovo mentre Francesco Cupparo, sospeso dalla carica di consigliere in quanto nominato assessore, è decaduto dalla carica di sindaco del Comune di Francavilla in Sinni. Di conseguenza per entrambi non esiste nessuna causa di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, così come per tutti gli altri consiglieri eletti il 24 marzo.