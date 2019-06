Ho letto con molta attenzione l’intervista del presidente della F.C. Francavilla Antonio Cupparo riguardo la possibilità che la sua squadra, io direi la squadra per Eccellenza del nostro territorio, possa iscriversi al prossimo campionato di Serie D.

Io credo , come fa intendere, che, alla fine, la squadra si iscriverà, la famiglia Cupparo farà l’ennesimo sacrificio, ma fino a quando?

Ad oggi la Società rappresenta il fiore all’occhiello della Valle del Sinni, che ha anche nel Settore Giovanile la possibilità per un giovane di buone speranze di mettersi in evidenza in palcoscenici che possono portare anche al professionismo.

Chiaramente però, c’è bisogno di nuovi investitori che sorreggano il progetto, e che , tramite le Amministrazioni e la Regione Basilicata, si possano trovare quelle sinergie utili affinchè ci sia finalmente la possibilità per il basso Sinni di avere un impianto calcistico all’avanguardia utilizzabile da tutte le squadre di una certa importanza, che io denominerei “Stadio del Sinni”.

Anche a Chiaromonte , paese di tradizione calcistica notevole, ricordiamo che si è arrivati a disputare persino il campionato di Eccellenza grazie ad una Società modello, di cui facevo parte e che aveva nei dirigenti Montemurro e Ferrara i massimi esponenti della stessa e con Gianluigi Pozzovivo calciatore giunto ai migliori livelli del calcio lucano, dicevo anche a Chiaromonte il problema dell’impianto è notevole.

Oggi abbiamo due squadre, una giovanile guidata dal Presidente Montemurro e l’altra che si appresta a disputare la Prima Categoria, guidata dal Presidente Ferrara, che avrebbero bisogno in tempi brevi di un campo sintetico di ultima generazione per non disperdere i sacrifici sostenuti finora e per dare decoro alle suddette Società.







Ecco questi due comuni, le due Amministrazioni, hanno il dovere di regalare un sogno a tutti gli sportivi della zona, hanno l’obbligo di trovare quella sinergia utile per realizzare un impianto unico e polifunzionale per i giovani e per gli appassionati di questo meraviglioso sport.

Non creiamo solo illusioni in campagna elettorale, o slogan inutili, generiamo concretezza per una passione che riguarda tutti o quasi tutti e che potrebbe regalare un sogno concreto ad un giovane dei nostri amati paesi.

Voglio essere da stimolo per chi governa e amministra, nello stesso tempo spero che alle parole seguano i fatti!



DOMENICO DONADIO



foto di repertorio