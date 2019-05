Comprendiamo l’agitazione del candidato sindaco del centrosinistra (segnale concreto di una difficoltà politica oramai assodata), d’altra parte la invitiamo a tranquillizzarsi, precisando quanto segue:

Il piano regionale dei trasporti attribuisce ai comuni la facoltà di copianificare i servizi con la regione Basilicata. La legge regionale n°7 del 2014, come modificata dalla legge n° 25 del 2018 fissa al 30/11/2019 il termine ultimo entro cui varare un disegno organico di riforma del Tpl. Se ci si fosse accorti di questa circostanza, non si sarebbe gridato allo scandalo, in relazione ad ipotesi di riorganizzazione anche radicali del sistema attualmente vigente. La potestà attribuita alla regione di adottare il piano ed indire la gara, non implica dunque in alcun modo che il comune capoluogo venga espropriato dal diritto-dovere di pianificare il proprio TPL, ed eventualmente negoziarne gli indirizzi gestionali, a parità di risorse erogate. Forse, non si avvede la candidata del Pd, che il compito di chi governa una città come Potenza è esattamente quello di riguadagnare potere contrattuale in relazione ad ambiti d’intervento e competenze normative utili al rilancio del capoluogo. Se invece di assecondare supinamente decisioni altrui, nel quinquennio che ci lasciamo alle spalle, si fosse scelto di fare politica nell’interesse della città, oggi questi equivoci non avrebbero luogo.



Ringiovanire e qualificare le risorse professionali di cui il comune dispone, dovrebbe corrispondere agli obiettivi di chiunque si candidi a governare la città. Stupisce che anche questo sia oggetto di critica, anche in considerazione del fatto che il blocco delle assunzioni riguarda soltanto le amministrazioni centrali e dura fino al prossimo mese di Novembre.



Un trentennio di impegno Politico e sociale (senza alcun incarico istituzionale) non è certamente una scelta di cui vergognarsi. La gestione notarile dell’esistente, invece, ha ridotto la città in questo stato: Cara Bianca, la Politica è un ‘altra cosa!