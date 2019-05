La Voce della Politica

9/05/2019 - Il presidente Bardi presenta la giunta regionale

È stata convocata per domani 10 maggio, ore 12.00, la conferenza stampa di presentazione della giunta regionale. L’incontro si svolgerà a Potenza nella sala Verrastro, situata al primo piano del Palazzo della Presidenza della giunta.







L’appuntamento verrà ...-->continua

9/05/2019 - Abbattimento ultimo diaframma galleria SP32 della Camastra

“Un risultato importante per il rafforzamento della viabilità provinciale”. Così il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha definito l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria (circa 80 metri di lunghezza) in agro di Anzi, al confine ...-->continua

9/05/2019 - Ricordo di Aldo Moro a 41 anni dalla morte

Il 9 maggio 1978, 41 anni fa, a distanza di 55 giorni dall’eccidio di Via Fani e dal sequestro del presidente della D.C., viene ritrovato in via Caetani, il cadavere dell’on. Aldo Moro, rinchiuso nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, simbolo del drammatico e ...-->continua

9/05/2019 - ‘’Disastro ambientale in Basilicata, Eni si inventa totem pubblicitari’’

Come sempre, i cittadini devono lamentarsi dei soprusi, che ogni giorno sono costretti a subire, perché non c’è nessun ente di controllo, e nessuna istituzione, capace di difendere la dignità del singolo cittadino o di una intera comunità.

Ricordiamo che i...-->continua

9/05/2019 - Forestazione, Cavallo(Fai Cisl):'Senza giunta regionale si rischia la paralisi'

Il segretario generale della Fai Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, esprime preoccupazione per i possibili ritardi nell'avvio dei cantieri forestali. "Siamo a maggio inoltrato - spiega il sindacalista - e ancora non sappiamo chi sarà il nostro interlocutore is...-->continua