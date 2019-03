Domani, giovedì 14 marzo, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, sarà in Basilicata per tre incontri previsti a Matera e a Policoro.

Di seguito i dettagli dei tre appuntamenti.

- Ore 11.00, visita all’azienda VIM di Matera, Via delle Fiere, snc.

- Ore 15.00, visita all’azienda Orogel Surgelati di Policoro (MT), Via Zara, snc.

- Ore 16.30, incontro con artigiani, imprese e associazioni di categoria di Policoro (MT), Via Belgio - zona Artigianale - complanare SS 106.



Il vicepresidente Di Maio ritornerà in Basilicata la prossima settimana per vari giorni e terrà diverse iniziative sempre nel Metapontino e in altre aree della regione.