“Condivido il contenuto predisposto dal Coordinamento dei Pendolari Lucani, per favorire lo sviluppo infrastrutturale e la mobilità, in Basilicata, che ribadisce l’importanza strategica del trasporto pubblico ferroviario e del trasporto in generale. Sono 4000 i lucani che usufruiscono giornalmente dei servizi trasportistici e che patiscono inadeguatezze ed irrazionalità dell’offerta”. Lo ha dichiarato l’ex parlamentare Cosimo Latronico, candidato elezioni regionali in Basilicata con Fratelli d’Italia. “Occorre assicurare l’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità già approvato nel 2016; l'acquisto di 10 nuovi treni elettrici; il mantenimento del collegamento Frecciarossa; l'attivazione di 7 coppie di treni Regionali tra l'importante snodo pugliese di Taranto e Sibari per far ripartire la ferrovia della magna Grecia ; l'attivazione di una coppia di Regionali Potenza-Bari via Taranto e via Foggia (Attraverso una intesa con la regione Puglia ) e l’attuazione di un piano di trasporto intermodale per raccordare più modi di trasporto, fattore rilevante all’interno delle politiche volte a favorire la mobilità e la connessione tra i centri piccoli e grandi della regione ed i nodi trasportistici esterni ( Salerno e Bari ). Quanto alla parte infrastrutturale – ha continuato Latronico - occorre riprendere una programmazione strategica sulle opere con l’obiettivo di superare lo stato di isolamento in cui versa la regione. Intervenire sulla tratta Battipaglia-Potenza-Metaponto, principale asse ferroviario in Basilicata. Risulterebbe necessario porre in essere interventi di adeguamento del tracciato, con riduzione delle pendenze ed aumento dei raggi minimi. Questa condizione oggi si riflette negativamente sulle velocità dei treni sulle tratte Salerno-Potenza Centrale e Potenza Centrale-Metaponto/Taranto".