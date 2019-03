Sabato 9 marzo a Potenza alle ore 17:00 al Grande Albergo avrà luogo un interessante Convegno su Politica Sanitaria e nuove tecnologie, organizzato e promosso dal Senatore Arnaldo Lomuti.

Si parlerà di diritto alla salute, di robotica, di intelligenza artificiale, di innovazione, di tecnologie per la diagnostica basate sulla voce, di cure innovative.

interverranno relatori altamente qualificati, il Presidente della Commissione Sanità del Senato dott. Pierpaolo Sileri, il Prof. Ivan Cavicchi docente dell’Università Tor Vergata di Roma, esperto di Politiche Sanitarie, il Prof. Michele Gallucci Direttore Dipartimentale di Urologia Università La Sapienza di Roma, l’Ing. Dot.ssa Francesca Cordella, Ingegnere Clinico, ricercatrice in robotica medica ed industriale all’università Campus, Biomedico di Roma, il Prof. Giovanni Saggio Dipartimento Ing. Elettronica Università degli Studi Tor Vergata di Roma, moderano il Chirurgo Franco Scutari ed il Giornalista Antonio Giagni.

la Sanità deve produrre salute e salvaguardare il processo di cura.

la scienza nella sua ricerca scopre e genera innovazione e deve cercare di utilizzare queste scoperte per il benessere dell’umanità, per farla vivere meglio.

La Basilicata per le sue dimensioni può diventare una regione virtuosa, avanzata, la tecnologia può fare moltissimo per questi territori, pensiamo ad i tanti anziani e non solo che vivono in paesi remoti, che potrebbero essere monitorati semplicemente grazie a tecnologie basate sulla voce e curati con minimi effetti collaterali grazie alla robotica.

Vogliamo guardare al futuro, all’innovazione, per il benessere delle persone.