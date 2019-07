Il personale medico ed infermieristico della Fidas Basilicata, presso l’UdR della Fidas Grassano, ha partecipato a un percorso di formazione sull’utilizzo dei nuovi separatori cellulari di ultima generazione, utili per migliorare la raccolta di plasma. Il percorso formativo rientra nelle attività programmate dalla Fidas nel rispetto della normativa vigente e degli accordi CSL Plasma per la qualità e sicurezza della donazione. Nel corso della stessa giornata, è stato effettuato un retraining formativo con medici e infermieri , sulla stessa normativa e sul manuale delle procedure. “ Sono molto soddisfatto ”, ha commentato Paolo Ettorre Responsabile Sistema Qualità Fidas Basilicata, “sia del lavoro fin qui svolto da tutte le componenti associative, sia per la certificazione di qualità pervenuta da CSL Plasma – Behring lo scorso 3 luglio, che consentirà all’associazione di lavorare serenamente, con la consapevolezza di aver raggiunto un ottimo livello in qualità e sicurezza”. “ Un ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico e i volontari addetta all’accoglienza e segeretria ” ha commentato Pancrazio Toscano presidente Fidas Basilicata “ per la ulteriore disponibilità dimostrata per un continuo e costante aggiornamento. Un volontariato non più approssimato ma in continua formazione nel rispetto delle norme, ancor di più quello sanitario, che necessita di aggiornamenti per garantire ottimi livelli di sicurezza nei prelievi. Questo periodo dell’anno è sempre quello più delicato per le richieste di unità ematiche che arrivano dai Centri Trasfusionali Regionali, l’invito che la Fidas oggi rivolge, a quanti in condizioni di ottimali salute , di donare prima di andare in vacanza”.