Dallo scorso 14 giugno i Radio Lausberg, popolare band di Viggianello, sono in un turnče in Canada.

“Ci siamo esibiti fino ad Ottawa – ci dice il frontman Giuseppe Oliveto – e stiamo riscontrando davvero un grande successo di pubblico”.

Sono stati tanti gli immigrati italiani che li hanno accolti calorosamente. “Molti anche provenienti dal Sud”.

I Radio Lausberg sono noti per essere un progetto musicale proveniente dall’area calabro-lucana, che unisce strumenti e suoni etnici ad un cantautorato/folk piů classico.

La band lucana, che nasce dall’idea di rivalutare il patrimonio linguistico e musicale dell’intera area cosiddetta “Lausberg” (definita “Terra di Mezzo”), attualmente si trova a Montreal. “Ci esibiremo fino al prossimo 6 luglio, dopodiché torneremo a casa. Ci stiamo davvero divertendo e non sono mancati momenti in cui abbiamo suonato addirittura per strada”.

“Le nostre giornate – aggiunge Oliveto – sono sempre state piene e se non eravamo impegnati ad esibirci, stavano facendo interviste per radio e televisioni. Ringraziamo l’Istituto Italiano della Cultura di Montreal, Quebec mon Amour Andrea Fornai e Marco Calliari della produzione Casa Nostra. Qui in Canada e in Quebec musicalmente c’č molta attivitŕ”.

Dal mese di novembre del 2017, il gruppo viggianellese ha iniziato anche la collaborazione con Enrico Greppi “Erriquez” (voce leader della Bandabardň) e sotto la sua direzione hanno portato a termine il loro secondo lavoro discografico.

Il lato umano di questa esperienza č quello che li ha colpiti di piů. “Qui la gente č molto cordiale ed affettuosa. Un ringraziamento particolare – conclude Oliveto – lo rivolgiamo alla famiglia Calliari per la splendida accoglienza. Č stato bello ed emozionante vedere volti di persone italo-canadesi che si emozionano, e scoprire che l’Italia č presente nei loro cuori. In Canada l’italianitŕ č molto apprezzata e stimata. Rappresentare la Basilicata, la Calabria e il Parco Nazionale del Pollino č un vero orgoglio”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it