E’ previsto per giovedì 27 Giugno alle ore 18.30 a Rotondella la seconda tappa di presentazione della pubblicazione “Il dono del sangue – 40 anni di donazioni con la Fidas Basilicata” a cura di Antonio Bronzino. Il volume racconta quattro decenni di donazioni del sangue in tutta la Regione e la crescita straordinaria dell’associazione in questi ultimi anni. Fidas Basilicata è formata da otto gruppi più ventinove sezioni, tra cui la sezione Fidas Rotondella, che è attiva dal 1996, con oltre 2000 sacche di sangue donate e circa 150 giornate di donazione in 23 anni di raccolta. Un momento di festa da condividere con i donatori, ma soprattutto per continuare a promuovere la cultura del dono del sangue. Presente alla manifestazione l’autore, Antonio Bronzino, Consigliere Regionale Fidas, già Vicepresidente Nazionale. Rosanna Persiani, Presidente di Fidas Rotondella ha dichiarato che: “siamo onorati della presenza della professoressa Rosita Orlandi, Presidente della federata pugliese FPDS – FIDAS, ed ex docente presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari, lucana di origine che illustrerà il viaggio della nostra federata. Ospiteremo con emozione uno dei pionieri della donazione in Basilicata, nonché socio fondatore nel 1979 di Fidas Basilicata, Antonio Gerardi. Abbiamo voluto presentare a Rotondella questa pubblicazione visto che anche nostra la sezione, che guido da circa 4 anni affiancata da un attivo consiglio direttivo e un gruppo giovani sempre presente, ha una storia importante. Fidas Rotondella ha partecipato e contribuito allo sviluppo di Fidas Basilicata e siamo in costante crescita. Stiamo assicurando la continuità con l’azione dei due scomparsi amati presidenti, Maria Rapanaro ed Enzo Morano, fondatori della sezione rotondellese. Presenteremo agli ospiti il nostro progetto musicale di Fidas Giovani, di cui andiamo molto orgogliosi, e nel corso della serata ascolteremo la testimonianza di un caro amico di Fidas Rotondella, Mimmo Stigliano, presidente di TRIDOSA, che effettua la raccolta delle donazioni di sangue all’interno del centro ENEA”. Dopo i saluti del Sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, si alterneranno gli interventi del Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano, del Responsabile Qualità, Paolo Ettorre, della Vice Coordinatrice Nazionale Giovani Fidas, Lucia Fuina.