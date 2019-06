Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Direzione Regionale INAIL per la Basilicata ha organizzato con l’AIDII - Associazione scientifica Italiana degli Igienisti Industriali, uno specifico focus di studio e confronto sul tema della promozione della salute e sicurezza in agricoltura (in considerazione della peculiarità che il settore riveste per il territorio lucano) dedicando all’uopo un’intera sessione scientifica che introduce le giornate congressuali a carattere nazionale dell’AIDII che, in occasione del 50° di fondazione, ha voluto celebrare a Matera il suo 36° Congresso Nazionale dal 26 al 28 giugno 2019.



Il seminario si svolgerà a Matera, presso il Palace Hotel, nella mattinata del 26 Giugno 2019 e sarà aperto con iscrizione gratuita in modo da consentire la massima partecipazione di tutti gli attori coinvolti sulla scena della salute e sicurezza dei lavoratori (Regione Basilicata, Prefettura, Azienda Sanitaria Locale, Università degli Studi, Associazioni di categoria, Vigili del Fuoco, Professionisti, ecc.).



Il Sovrintendente Sanitario Regionale Inail, dr. Giuseppe Satriani, farà il punto della situazione con i dati clinici e infortunistici del territorio regionale, soprattutto in relazione alle morti in agricoltura che purtroppo registrano un numero ancora molto elevato.



Fulcro dell’iniziativa sarà la Tavola Rotonda dal titolo: ”L’ambiente agricolo è sicuro e protetto se…coltivi la sicurezza!” che vedrà presenti, tra gli altri, il Prorettore dell’Università degli Studi di Basilicata e professionisti della Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi Professionali Inail di Roma oltre tutte le Associazioni di categoria regionali del mondo agricolo (CIA, Coldiretti e Confagricoltura).



La manifestazione sarà aperta alle ore 09:00 da S.E. il Prefetto di Matera.



In allegato il manifesto e la locandina con il programma dell’evento oltre il programma dell’intero Congresso AIDII che si protrarrà a Matera per altri due giorni, fino al 28 Giugno 2019.



F.to Dr. Maurizio SCARANO