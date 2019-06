A Brienza, città che ha dato i natali al noto giurista Mario Pagano, il prossimo 28 giungo alle ore 19, nella Sala ex Refettorio, si terrà un’iniziativa di natura letteraria su Piero Calamandrei e lo stesso Mario Pagano dal titolo: “Dalle radici della costituzione ai diritti politici e sociali”.

Dopo i saluti istituzionali, l’introduzione e la moderazione sarà affidata a Cataldo Collazzo, giudice presso la Corte d’Appello di Potenza; i relatori saranno il professor Enzo Di Salvatore, scrittore e docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Teramo, che parlerà di Calamandrei attraverso il libro “L’Avvenire dei Diritti di Libertà”; e il professor Arturo Martorelli, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che si concentrerà su “Napoli 1799 l’attualità di una rivoluzione”.

Gli interventi programmati saranno di Francesco Masi, del Coordinamento No Triv Basilicata e di Camilla Nigro, dell’Osservatorio Popolare Val d’Agri e di Libera Basilicata.