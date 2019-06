Si svolgerà lunedì 24 giugno, alle ore 15.30, presso il Centro Sociale di Viggiano (PZ), l'evento "I servizi di ingegneria e architettura resi nei confronti dei committenti pubblici e privati": promosso dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il patrocinio dell'Ordine Nazionale e dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza.

"Si tratta di un appuntamento davvero importante - ha dichiarato il presidente dell'Ordine Provinciale potentino degli Ingegneri, Giuseppe D'Onofrio - alla luce delle recenti normative che introducono elementi innovativi relativamente alla classificazione dei servizi professionali e alla determinazione dei relativi corrispettivi necessari per determinare la base d’asta nelle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Al centro un software dedicato che semplifica le procedure. Inoltre, si parlerà delle modifiche apportate al quadro normativo dal cosiddetto decreto “ Sblocca Cantieri" e si terrò un "focus" sul tema dell'equo compenso.

Numerosi gli interventi previsti istituzionali degli Ordini, tra gli altri, l'assessora alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra.

INFO SOFTWARE

Il software è scaricabile gratuitamente, insieme ad una guida all’utilizzo, dal sito istituzionale www.tuttoingegnere.it. Sullo stesso sito sono scaricabili in forma digitale modificabile i Bandi Tipo per gli affidamenti dei SIA redatti dai Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri. Al fine di illustrare l'utilizzo del software, i Bandi Tipo e fare il punto sulle ultime novità normative sugli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, anche alla luce delle modifiche apportate al quadro normativo dal cosiddetto decreto “ Sblocca Cantieri” e fare un"focus" sul tema dell'equo compenso, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Potenza ha organizzato, con il patrocinio del CNI, dell'Ordine degli architetti e dell'Unitel Basilicata, un incontro formativo per il giorno lunedì 24 giugno 2019.