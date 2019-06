Nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 “Capitale per un giorno”, il 21-22 e 23 giugno prossimi Pignola, in provincia di Potenza sarà capitale del fuoco. L’amministrazione comunale infatti, ha inteso valorizzare uno degli elementi caratteristici della cultura pignolese, il fuoco, organizzando il Festival “Light my fire”.

La tre giorni, che il sabato 22 nel pomeriggio vedrà l’arrivo di una delegazione proveniente da Matera e la cerimonia ufficiale di investitura di Capitale per un giorno, prevede vari appuntamenti.

Si parte il venerdì 21 alle 17:00 con il Corteo di gruppi folk di bambini provenienti dalla Basilicata e dalla Sicilia, che si esibiranno a partire dalle 18:00 nella rassegna “Folklore è Inclusione”. E sempre per i più piccoli alle 17:30 ci sarà lo spettacolo teatrale in inglese “The Big Fire Night”. In serata poi i concerti del giovane rapper pignolese Chico e di Luca Persico, in arte ‘O Zulù’, noto frontmen dei 99 Posse.

Il sabato poi oltre alla cerimonia istituzionale, le tradizioni del fuoco di Potenza, Anzi e Pignola si incontreranno con il loro simboli, la Iaccara e le Uglie, che sfileranno lungo il paese fino al momento dell’accensione alle 21:00 presso la nuova Piazza Attrezzata. A seguire il concerto dei Lucania Power e della Taranta di fuoco.

“Immaginare la nostra Uglia danzare insieme a quella di Anzi e procedere con la Iaccara di Potenza - dichiara Paolo Santarsiero, assessore al Turismo e all’Innovazione - significa ritrovare una matrice comune, che oltre le tradizioni ci consente di riscoprire gli elementi unificanti di una comunità allargata.”

Sabato 23, il racconto del fuoco, del suo significato e del suo valore prenderà forma nei cortometraggi realizzati dai video maker lucani, protagonisti del primo Festival “Focus” in programma alle ore 21:00.

Si continuerà a parlare di fuoco anche l’indomani con un convegno alle ore 18:00 presso Palazzo Gaeta dal titolo “Se fossi fuoco. Il fuoco nella vita, nel mito, nella tradizioni”.

Durante la tre giorni inoltre, un’installazione a cura del visual-artist Silvio Giordano darà il benvenuto nella capitale del fuoco a quanti arriveranno a Pignola presso la nuova area sosta bus.