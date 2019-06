Lunedì 17 giugno, alle ore 11, nella sala Spadolini, presso la sede del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in via del Collegio Romano, a Roma, verrà presentato il bilancio dei primi sei mesi del programma di Matera, capitale europea della Cultura 2019. Nella stessa circostanza verranno illustrate le attività messe in campo dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i prossimi sei mesi.

Interverranno alla conferenza stampa:



Giovanni Panebianco, Segretario Generale del Mibac



Raffaello de Ruggieri, Sindaco di Matera



Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera Basilicata2019



Marta Ragozzino, direttrice del Polo museale della Basilicata



Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019



Rossella Tarantino, manager Sviluppo e relazioni della Fondazione Matera Basilicata 2019.