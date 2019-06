Sarà inaugurato sabato 15 giugno il “Parco delle Stelle”, che dalla domenica seguente rimarrà aperto tutti i giorni per tutta l’estate, sino al 15 di settembre: un macro-attrattore bellissimo e di ultima generazione, realizzato in località Monte Serra Pollino, ad un’altezza di 1030 metri sul livello del mare, altitudine da cui è possibile ammirare la costa terrazzata che scende a strapiombo verso la costa incantevole di Maratea, immersi in un panorama unico, che consente di osservare dall’alto parte della costa tirrenica della Calabria e delle sue isole. Al taglio del nastro, previsto alle ore 16, prenderanno parte il consigliere regionale Marcello Pittella, un rappresentante della Giunta presieduta da Vito Bardi e i dirigenti dell’Apt Basilicata. Alle 16,30 ci sarà il saluto delle autorità, mentre alle 17 è in programma il rinfresco per gli ospiti offerto dagli organizzatori e alle 18 uno straordinario spettacolo di falconeria con le esibizioni in volo di uccelli e rapaci, durante il quale l’uso delle attrazioni del parco sarà temporaneamente sospeso per ragioni di sicurezza. In occasione della manifestazione di apertura sarà disponibile, inoltre, un servizio navetta, per raggiungere dal centro di Trecchina Monte Serra Pollino, non accessibile alle auto private, con la prima corsa alle ore 15 e l’ultima alle 17. Durante la giornata di apertura di sabato 15 giugno sarà possibile ammirare e fruire gratuitamente, per i visitatori attesi insieme con i rappresentanti delle Istituzioni del territorio, di tutte le installazioni, i giochi, le strutture , le giostre e le attrezzature del macro-attrattore. Tra queste e innumerevoli altre, all’ingresso del “Parco delle Stelle”, che è dotato di chiosco-stuzzicheria, bar-ristorante con prodotti tipici, area pic-nic e baby park, troviamo la “Via Lattea”: una slittovia della lunghezza di circa 800 metri che si snoda tra gli alberi, consentendo di provare l’ebbrezza di una discesa mozzafiato a tutta velocità. Altra attrazione adrenalinica è rappresentata dal “Big Bang”: una grande altalena con 8 posti che, grazie ad un braccio rotante di circa 18 metri, porta a raggiungere altezze da brivido. E il “Parco delle Stelle”, pensato per il divertimento di grandi e piccoli, è tanto altro ancora e si candida a diventare una location d’eccellenza per scopi turistici, formativi e ricreativi.