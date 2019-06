Si terrà nei giorni 22 e 23 Giugno 2019 a Pisticci il primo workshop di fotografia promosso dall'Associazione PLUS in collaborazione con il fotografo Mariano Silletti.

Il workshop denominato “Conoscere la fotografia per raccontare storie" sarà curato dal fotografo Mariano Silletti, vincitore di numerosi premi, (World Report Award/Short Story, Moscow International Photo Award, Italy Photo Series e Leica Talent Italy).

Mariano Silletti sarà coadiuvato dalla fotografa freelance Marina Di Tursi che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del workshop trasferendo ai partecipanti competenze e conoscenza.

Due giorni intensi dedicati alla fotografia e all’editing delle immagini con l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per ideare e realizzare un progetto fotografico: dalla scelta del tema all’organizzazione, allo scatto, alla post produzione, fino all’editing e alla costruzione del portfolio.

Il workshop si inserisce nelle attività di formazione dell’Associazione PLUS e si connetterà alla residenza artistica InsideSouth / Fotografia in Basilicata che si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 nell'ambito del programma residenze artistiche di Matera 2019 ed è finalizzato anche a preparare i futuri partecipanti alla residenza che vedrà coinvolti esperti fotografi e creativi per sviluppare un progetto artistico attraverso un processo di ricerca.

Filo conduttore il tema della rigenerazione urbana in base al quale facendo leva sulla partecipazione si intendono fornire strumenti di riflessione sul futuro del territorio in particolare sugli spazi marginali, in abbandono.

L’indagine fotografica si svilupperà a cavallo dei temi fragilità e opportunità e la residenza sarà occasione per costruire uno sguardo nuovo sul patrimonio culturale, materiale e immateriale.

La partecipazione è aperta ai foto amatori, appassionati di fotografia e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della fotografia, conoscitori del territorio e vogliosi di esplorarlo ed osservarlo con occhi diversi.

Con una reflex o con un cellulare non importa, purchè fortemente animati dalla voglia di costruire un progetto collettivo e formarsi a partire dallo scambio di conoscenze e competenze.

Invitiamo alla partecipazione, il workshop sarà anche occasione per co-costruire un progetto fotografico collettivo

Per iscrizioni ed informazioni contattare pluspisticci@gmail.com



PLUS- Pisticci Laboratorio Urbano Sostenibile