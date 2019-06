In occasione della Festa Nazionale del Barhain, la Basilicata sarà protagonista nella ricca isola del Golfo Persico. Nei giorni 10, 11 e 12 giugno infatti la FEEM sarà promotrice del progetto Basilicata Arabic Heart (BAH) , il cui obiettivo é la valorizzazione delle tracce arabe presenti nel territorio lucano attraverso il coinvolgimento di possibili partner internazionali.



Il progetto é realizzato da FEEM, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in Bahrain, l’UNIDO Investment & Technology Promotion Office in Bahrain, la Bahrain International Federation of Business & Professional Women e la FondazioneMatera-Basilicata 2019.

“Intercettare l’interesse internazionale per poter attrarre investimenti in Basilicata - ha detto Cristiano Re, Responsabile Progetti Territorio di FEEM - é un obiettivo ambizioso, nell’ottica della crescita sostenibile ed innovativa del territorio, in linea con la nostra mission. Siamo certi che grazie alla importante partnership avviata, riusciremo a instaurare un rapporto proficuo per questa terra”.



La tre giorni prevede incontri in ambasciata, bilaterali e tavoli di lavoro. Inoltre, presso il The Gulf Hotel Barhain sarà allestita la mostra Basilicata Arabic Heart che attraverso l’esposizione di foto di giovani fotoreporter lucani farà conoscere i cinque comuni (Tursi, Pietrapertosa, Tricarico, Aliano e Matera) nei quali é maggiormente evidente la contaminazione araba.



La tre giorni rappresenta il primo momento del progetto di internazionalizzazione che vedrà a settembre la presenza dei partner barheiniti nei comuni lucani interessati.