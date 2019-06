“Cloud della Pa, nuovi spazi per tutti”, è il tema dell’incontro con Amministrazioni e fornitori di servizi cloud che si svolgerà il 12 giugno a Matera, dalle 9,30 alle 13,30, nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi.

“La Regione Basilicata, in qualità di soggetto aggregatore degli Enti del territorio nel processo di transizione verso il digitale, - spiega l’Ufficio Ufficio Amministrazione Digitale, Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata nella nota di invito inviata ai Sindaci e ai referenti informatici fornitori di servizi cloud - ha inteso ampliare la condivisione e la partecipazione, da parte di tutti gli enti, ai progetti di digitalizzazione in corso, garantendo così una più ampia e qualificata offerta di servizi telematici per i cittadini.

Per questa finalità, con la Dgr n. 1346 del 28/12/2018 è stata approvata, a valere sul Po-Fesr 2014-2020, l’operazione denominata ‘Data Center Unico Regionale’. Si tratta di una progettualità di grande rilevanza strategica che rilancia un percorso di digitalizzazione fondato sulla coesione territoriale e su un’azione sinergica a favore, soprattutto, delle piccole realtà dove, a causa delle limitate disponibilità finanziarie, risulta spesso difficile sostenere investimenti su infrastrutture tecnologiche che garantiscano adeguati livelli di sicurezza e continuità di servizio.

In tale contesto, è stato organizzato, di concerto con l’Agid, Agenzia per l’Italia Digitale, un incontro con gli Amministratori locali ed i fornitori di servizi cloud, per confrontarsi sulle tematiche del Cloud della Pubblica Amministrazione”.