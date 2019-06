Sarà presentato sabato 8 giugno 2019 alle ore 18,30 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola in Via Ridola a Matera il volume “Basilicata - guida agli oggetti della tradizione” curato da Genuario Belmonte (Edizioni Grifo) con la partecipazione attiva delle Pro Loco Unpli Basilicata. Oltre 50 oggetti, 350 foto, racconti e descrizioni, di un tesoro da scoprire e far conoscere per valorizzare l’ identità culturale e antropologica di una Basilicata che ha tanto da offrire al turista, nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura e non solo. Le maschere antropologiche di Aliano e Tricarico, l’ arpa di Viggiano, le ceramiche di Calvello, il timbro del pane di Matera, l’organetto, campanacci, la balestra di Avigliano. E ancora: ceste, zampogne, setacci, caldaie, mortai, pignàte, pupe, ceramiche decorate. Dietro agli oggetti ci sono storie, tradizioni e radici di un popolo. La pubblicazione disponibile nelle edicole in abbinamento alla Gazzetta del Mezzogiorno promossa dalla Società Editrice Leccese con il patrocinio del Comitato regionale Pro Loco UNPLI Basilicata rappresenta un lavoro di ricerca impreziosito dal contributo fotografico del lucano Michele Luongo. Alla presentazione promossa dal Comitato Regionale Pro Loco UNPLI Basilicata in collaborazione con SEL- Società Editrice Leccese e La Gazzetta del Mezzogiorno, patrocinata da Polo Museale Regionale della Basilicata - MIBAC, Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Pro Loco Matera, parteciperanno Raffaele De Ruggieri Sindaco di Matera, Salvatore Adduce Presidente Fondazione Matera - Basilicata 2019, Marta Ragozzino Direttrice del Polo Museale della Basilicata, Claudio Rospi Presidente Pro Loco Matera, Rocco Franciosa Presidente Unione Pro Loco Basilicata, Donato Mastrangelo Redazione La Gazzetta del Mezzogiorno, Davide Presicce Edizioni Grifo - Società Editrice Leccese e Genuario Belmonte curatore della pubblicazione.