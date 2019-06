Cancelli aperti anche di sera in Unibas il giorno 6 e 7 Giugno con l’associazione universitaria Europea ESN Sui-Generis Basilicata, organizzatrice di una manifestazione suddivisa in due serate, dove la farà da padrone la musica, l’arte e il divertimento. Con “Musica senza etichetta”, ormai arrivato alla sesta edizione, si aprirà il Campus di Macchia Romana, a Potenza, agli studenti ed alla comunità, vivendo l’Università degli Studi della Basilicata anche di sera. L’associazione, che da quasi quattro anni fa parte della rete internazionale di ESN (Erasmus Student Network), è lieta di estendere l’invito agli studenti Erasmus presenti nell’Ateneo, verso i quali presta un servizio a 360° integrandoli sin da subito nella comunità studentesca lucana. Per entrambe le serate, all’interno del Campus, avrà luogo il contest musicale Musica Senza Etichetta, che si prefigge l’obiettivo di dare visibilità a livello nazionale a band e cantautori. A tale scopo, l’oggetto della competizione, sarà l’incisione di una traccia musicale ed il rispettivo video promo, pubblicato poi sulle maggiori piattaforme digitali. A conclusione delle due serate, il 7 giugno, si esibirà in live “FRANCO126”, artista INDIE che vanta di collaborazioni con Carl Brave e Tommaso Paradiso. Con quest’ultimo, dopo il singolo STANZA SINGOLA, decide di avviare il Tour Italiano omonimo, inserendo così, tra le date ufficiali, anche Musica Senza Etichetta a Potenza. Previsti pulman e navette da tutta la Regione e anche dalle altre regioni, per ciò che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio evento di portata interregionale.

La realizzazione del progetto, nella sua complessità, è stata resa possibile grazie al finanziamento dell’UNIBAS mediante i fondi per le attività culturali e sociali degli studenti e con il patrocinio della Banca di Credito Cooperativo di Basilicata. Per la sesta edizione, Musica Senza Etichetta, allarga i suoi orizzonti, entrando in collaborazione con il Pollino Music Festival, con Arezzo Wave Love Festival Basilicata e con il Comune di Potenza tramite l’inserimento nel cartellone del Maggio Potentino.