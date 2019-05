L’Amministrazione Comunale di Montescaglioso nella persona dell’Assessore Francesca Fortunato e la main partner Vivai Dichio, in collaborazione con la locale Pro loco, l’Istituto Comprensivo “Palazzo Salinari”, il Centro Sociale Comunale “San Gioacchino”, ed altre imprese del settore, hanno organizzato il concorso floreale “MONTE IN FIORE”.

Giunto alla terza edizione, ha come obiettivo rendere più gradevole ed ospitale il territorio comunale attraverso l’utilizzo di fiori, un mezzo relativamente poco costoso ma di grande effetto cromatico e visivo, capace di trasformare lo scorcio di una via, una dimora, una piazza, un palazzo in qualcosa di unico che caratterizza l’architettura urbana. Nell’ambito di questa edizione avremo un laboratorio ludico-didattico sul mondo delle piante da tenersi con alcune classi dell’Istituto Comprensivo.

Proprio in un momento in cui purtroppo molto spesso nella cronaca quotidiana sentiamo parlare di atti di vandalismo o scritte indelebili su beni pubblici vogliamo rivolgerci ai bambini per trasmettere loro, e da questi alle loro famiglie, il messaggio che rendere belli i nostri quartieri attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali, piazze o qualsiasi particolare architettonico, contribuisce al miglioramento della qualità della vita, svolgendo un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.

Accanto a questo messaggio positivo che vogliamo lanciare, c’è anche l’intento di promuovere tra la cittadinanza l’importanza della cura del verde, l’abbellimento permanente di balconi e finestre anche attraverso fiori e piante che renderanno senz’altro più attraente le strade di Montescaglioso con un’importante finalità anche a livello di marketing turistico-ambientale, per far conoscere ed apprezzare sempre più il nostro territorio.

Il concorso a cui è possibile partecipare gratuitamente, è aperto a tutti i cittadini residenti a Montescaglioso nonché alle attività commerciali.

Il modulo di partecipazione, disponibile presso l’URP del Comune di Montescaglioso, gli Uffici della Pro Loco, sul sito web istituzionale dell’Ente o sul sito della Pro Loco, va presentato entro il 29 giugno prossimo. Saranno assegnati tre premi consistenti in un manufatto in ceramica a ciascuno dei primi classificati per categoria. La proclamazione e la premiazione dei vincitori si terranno ad agosto 2019 in una data stabilita dall’Amministrazione Comunale e che verrà comunicata successivamente.

Invitiamo i nostri concittadini a partecipare numerosi a questo concorso, collaborando convinti a questa iniziativa che, grazie ad una massima partecipazione, ci consentirà di avere nuovi scorci pieni di fiori e verde, simboli anche di una nuova rinascita per l’intero territorio.

IL SINDACO

Vincenzo ZITO