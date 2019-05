Coinvolti circa 200 bambini. Una rappresentativa parteciperà alla Giornata Nazionale dello Sport a Matera



Si è concluso ieri a Potenza con una dimostrazione bocciofila il progetto “Bocciando si impara”, il percorso di avvicinamento alle bocce dedicato ai più piccoli, che si è svolto in Basilicata, come nelle altre regioni, durante quest’ultimo anno scolastico nelle scuole primarie.

In Basilicata gli Istituti coinvolti sono stati il "Sinisgalli" e il "Busciolano" di Potenza, e il "Ferrara-Marottoli" di Melfi. Di tutte le classi interessate dal progetto, una decina hanno partecipato alla giornata conclusiva, per un totale di circa 200 bambini.

Tra le prove da superare, quelle relative all’accosto e alla bocciata, svolte nello scenario suggestivo dello storico parco della Villa di Santa Maria e poi concluse, a causa del maltempo, all’interno del bocciodromo della stessa Villa.

Preziosa la collaborazione del Centro di Avviamento alle Bocce istituito quest’anno presso la Polisportiva La Potentina, insieme alla collaborazione di tutti gli istruttori e gli educatori scolastici del Comitato Regionale Fib Basilicata.

Delle classi presenti a Santa Maria, alcune parteciperanno come rappresentativa regionale, con le stesse dimostrazioni bocciofile, alla XVI Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal Coni a Matera per domenica 2 giugno.