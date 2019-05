Si terrà a Grassano, venerdì 24 maggio alle ore 18.00, presso l'Auditorium della Pace una manifestazione per ricordare i primi 40 anni di Fidas Basilicata che formalmente si costituiva in Matera nel maggio del 1979. Nell'occasione saranno conferiti i premi del Concorso "Imperia Vignola" per gli alunni vincitori del concorso rivolto rispettivamente a Marta Garzone per la scuola primaria, alla classe 1/A della scuola secondaria di primo grado e alla classe 3/B dell’I.T.E. Grassano. Imperia Vignola, donatrice, dirigente e collaboratrice sanitaria della Fidas per tutti gli anni della sua vita. Una figura di volontaria a 360° che con impegno e dedizione ha dato il suo notevole contributo alla promozione del dono del sangue. In seguito sarà presentato il volume "Il Dono Del Sangue, 40 anni di donazioni con la Fidas Basilicata" curato da Antonio Bronzino che ripercorre la storia dei 40 anni di vita e di attività della Fidas Basilicata." Interverranno il Vicepresidente nazionale Pierfrancesco Cogliandro e l'Assessore Regionale ai Servizi alla Persona, dottor Rocco Leone. Saranno presenti per i saluti Antonietta Tortorelli presidente Fidas Grassano, Pancrazio Toscano Presidente Fidas Basilicata, Filippo Lubeto sindaco di Grassano, dottor Giovanni Canitano Dipartimento Politiche alla persona Regione Basilicata. A testimoniare i lunghi anni di attività della Fidas in qualità di soci fondatori Nicola Altieri e Paolo Ettorre, tra gli interventi programmati Lucia Fuina vice coordinatore nazionale giovani Fidas, Rocco Franciosa vicepresidente regionale Fidas, Isa Cammarota presidente della sezione di Vaglio di Basilicata e Rosanna Persiani presidente Fidas Rotondella. A presentare il libro Rosita Orlandi della Fiads Nazionale, l’incontro sarà moderato dal giornalista e responsabile ufficio stampa Fidas Giovanni Spadafino.