La primaria dell'IC2 di Policoro continua ad incassare grandi risultati nel campo della cinematografia per ragazzi. Rocco Kevin Lisanti della classe 5 B , affiancato dall'ins. Giovanna Morrone, si è classificato al primo posto nella competizione regionale del Giffoni FilmFestival , che gli permetterà di partecipare come giurato in quella internazionale, nella categoria elements 10 plus.

Stamattina, infatti, al cinema Andrisani di Montescaglioso , alla presenza della giuria del GFF, con disinvoltura ha saputo recensire ottimamente un cortometraggio, competenza acquisita durante l'anno scolastico nei diversi Interventi espressi dopo la visione di ogni film.

La dirigente dell'IC2, la prof. M. Carmela Stigliano, insieme alla ref. del progetto, l'ins. Stella Bonavita, ha condiviso con la famiglia di Kevin la gioia del risultato raggiunto e gli augura di poter essere ancora più bravo nella rassegna del Giffoni Film Festival che si terrà quest'estate, un'occasione unica per conoscere ragazzi provenienti da tutto il mondo e poter incontrare tanti attori e registi del mondo cinematografico e dello spettacolo.