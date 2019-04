Terminata con enorme successo la X edizione del Concorso Enogastronomico Internazionale “Basilicata a Tavola”, organizzato dell’Istituto Alberghiero Gasparrini di Melfi.

Questi i nomi dei vincitori delle tre categorie in gara, inseriti di diritto nell’Albo Nazionale delle Eccellenze MIUR, premiati nel corso del Pranzo di Gala presso il Relais “La Fattoria” di Melfi: medaglia d'oro per Davide Corvino dell'IIS “G. Giolitti” di Torino (Cucina/Pasticceria), secondo e terzo posto per Davide Accossato (IIS “G. Penna” – Asti) e Gian Marco Mastroiaco (IPSEOA “V. Gioberti” – Roma); Agata Rao dell'IPSSEOA “G. Falcone” di Giarre (Ct) è salita invece sul gradino più alto del podio per il settore Sala e Vendita, medaglia d'argento per Vibo Valentia con Maria Concetta Monea e, a seguire, bronzo per Gerardo Della Vecchia ("L. Vanvitelli" - Lioni); per il settore Accoglienza Turistica, a vincere è stato l'IIS “F. Bottazzi” di Casarano/Ugento (Le) con Asja Nuzzo, seguito da Yassmine Aaouisse dell'IPSSAR “A. Beltrame” di Vittorio Veneto (Tv) e da Elisa Cannavò del “Falcone” di Giarre.

E ancora, tra i premiati, Migliore stand - Giuria popolare per l'Alberghiero “N. Bergese” di Genova.

La scuola vincitrice, in assoluto, con il maggior punteggio complessivo è stata l'IPSSEOA “G. Falcone” di Giarre che ha saputo meritarsi ottimi giudizi da parte delle giurie tecniche dei tre settori in gara.



Orgoglio e soddisfazione per il D. S. Masciale: "Basilicata a Tavola, nel suo decennale, si riconferma eccellenza del territorio, straordinaria eccezionalità in grado di promuovere la Basilicata, il made in Italy e il grande talento degli alunni del Gasparrini, come quello dei giovani partecipanti in gara, gli studenti degli alberghieri d'Italia"