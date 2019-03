Presentata alla stampa la Conferenza internazionale sull置sura 5/03/2019 鏑置sura parte integrante di un sistema economico che deve cambiare e deve andare oltre. Con queste parole don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione Interesse Uomo, ha aperto l段ncontro con i giornalisti a Palazzo San Giacomo a Napoli per presentare la Conferenza internazionale dell置sura che si terr nella citt partenopea i prossimi 13 e 14 marzo. Alla due giorni saranno presenti esponenti della societ civile, magistrati e operatori del mondo accademico dei Paesi dell脱st Europa con i quali si avvier un confronto e una riflessione sulla situazione dell置sura nell誕rea dei Balcani. Una situazione che attualmente vede prestiti ad elevati tassi di interesse, una legislazione di contrasto pressoch inesistente e una diffusa gestione di quei prestiti da parte di organizzazioni criminali. Il movimento antiusura in Italia, che in vent誕nni di vita ha contribuito a contrastare e ad arginare il fenomeno, oggi pu costituire una buona prassi da esportare in quei Paesi dove su questi fronti non ci sono ancora adeguate risposte sociali, culturali e giuridiche, e contribuire ad avviare percorsi virtuosi di prevenzione e di contrasto. Al termine della Conferenza internazionale si redigeranno le linee guida, oltre che gli stessi Atti del Convegno, per avviare nei Paesi oggetto della discussione una riflessione a tutto tondo sul fenomeno dell置sura e sull弾sercizio del prestito tra privati. 鄭bbiamo pensato di attivarci, ha detto don Marcello Cozzi, perch se vero che la legislazione italiana da questo punto di vista andrebbe continuamente rivista e aggiornata altrettanto vero che costituisce un fondamento di diritto da cui in questi anni sono scaturite innumerevoli buone prassi che nel nostro Paese hanno consentito a tante persone in difficolt di essere concretamente aiutate. Una visione economica condivisa con la citt di Napoli che ha non solo accettato l段nvito ad essere teatro di un importante momento per l脱uropa, ma ha anche deciso di contribuire patrocinando l弾vento. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, presente alla conferenza stampa, ha infatti sottolineato il valore di questa iniziativa. 鉄e si vuole costruire un誕ltra Europa - ha dichiarato - importante che i Paesi si confrontino. Sono persuaso che le mafie oggi sono pi forti al Nord, il che non significa che al Sud non ci siano, ma che qui ci sia una capacit maggiore di affrontarle e di contrastarle. L置sura un tema di cui si parla poco - ha aggiunto e non significa parlare solo di un sistema creditizio, bancario, di riciclaggio di denaro sporco, ma di libert delle persone. A Napoli occorre dare una visione senza confini, maturare esperienze comuni e fare di questa citt una citt sempre pi schierata. Fabio Giuliani, referente di Libera Campania, intervenuto all段ncontro con i giornalisti, ha aggiunto che la Conferenza internazionale dell置sura rappresenta 砥n altro modo di pensare la societ e mettere in discussione la piaga del racket e dell置sura.



