Fa tappa a Potenza per la terza delle sei date in programma, il Basilicata Winter in Blues, rassegna musicale itinerante ideata dall’associazione culturale “Cross Roads” di Pignola. Domenica 13 Gennaio alle 21:30 Rob Tognoni blues band in concerto al Pipistrello Pub di Potenza. L’ingresso è gratuito.

Rob Tognoni e la sua chitarra hanno calcato i palchi di tutto il mondo negli ultimi 35 anni. L’esplosivo chitarrista australiano ha aperto per i grandi Roy Buchanan, mentore di Stevie Ray Vaughan, Lonnie Mack e Joe Walsh dagli Eagles; ha condiviso il palco con Peter Green, Sting, ZZ Top, Bo Diddley. Ha rappresentato l'Australia alle celebrazioni per le nozze reali del principe Frederik e della Principessa Mary di Danimarca, si è esibito per la FIFA World Cup di calcio a Kaiserslautern, ha suonato dalle carceri di massima sicurezza in Australia alla casa di Mozart a Vienna, più innumerevoli altre esperienze che hanno affinato le sue abilità.

Ha all’attivo 20 album negli ultimi 22 anni con innumerevoli tour inesauribili. Nel suo tessuto musicale si possono sentire Hendrix, BB King, AC / DC. Il sound esplosivo e la capacità di trasformare ogni pezzo in un’esperienza sonora, gli sono valsi l’appellativo di "Diavolo della Tasmania". Il suo stile infatti è ardente, energico, intenso e fantasioso. Questo, insieme alla grande energia fisica sul palco, fanno di Rob Tognoni un performer coinvolgente. Le sue radici affondano nel blues, rock blues e rock classico, ma aggiunge molti altri colori per ottenere un’espressione unica. I suoi spettacoli sono un’ esperienza da non perdere.

Di lui la rivista olandese Music Machine ha scritto: “Solo Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan e Rory Gallagher potrebbero stringergli la mano, se fossero ancora tra noi. Tognoni possiede qualcosa che pochi chitarristi hanno: carattere e uno stile personalissimo". E l'inglese Total Guitar Magazine: "Quando ascolti la sua musica, ti accosti ad un patrimonio culturale di quarant'anni".

Per informazioni: crossroadspignola@gmail.com