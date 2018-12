A seguito di un 2018 impegnativo con trasferte in Algeria, Marocco e Russia, per festeggiare il decimo anno di attività, il chitarrista corletano Mirko Gisonte riparte dal tempio culturale della città per inaugurare il nuovo anno. Terrà un concerto al Teatro F. Stabile mercoledi 2 Gennaio alle 20:30. L’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo che l’artista porterà in scena riguarda tutto il percorso musicale da lui seguito sin dagli inizi, proponendo un vero e proprio viaggio di musica e cultura che parte dalla sua Lucania fino a toccare i confini del sud America e del mediterraneo. Durante l’evento, Gisonte omaggerà artisti del calibro di Astor Piazzolla, Brian May dei Queen, Rino Zurzolo e tanti altri.

L’apertura del concerto è affidata all’associazione culturale e polo musicale BOOM, tra le realtà associative più dinamiche e propositive del capoluogo.

Il coro degli allievi di canto della scuola, diretto dalla docente Giusi Telesca, si esibirà in canti gospel e natalizi già proposti nella sede di BOOM lo scorso 23 dicembre in occasione di un evento ad hoc per augurare buone feste ai soci, agli allievi e a tutti gli amanti della musica.

Dopo il successo riscosso tra le mura di casa, il coro, formato e preparato in soli due mesi, è già alla sua prima esibizione in una manifestazione di rilievo e per di più sul palco più prestigioso della città. Il gruppo canoro sarà accompagnato dagli insegnanti di BOOM: Giovanni Montecalvo al piano, Pino Melfi alla tromba, Vito Santamato al basso, Fabio Sabato alla batteria.

L’intero concerto sarà registrato in formato video e integralmente depositato sulla piattaforma youtube in modo gratuito e fruibile per tutti, così come tutti gli altri fino ad ora realizzati.

Lo scorso aprile è stato pubblicato il secondo lavoro di Mirko Gisonte, Anathema, un album composto da nove tracce tutte legate dalla medesima matrice popolare rielaborata in chiave virtuosa con la chitarra elettroclassica. Scopo dell’album, dimostrare come la cultura musicale lucana sia influenzata e contaminata da musiche di tutto il mondo, ed è questo il motivo per cui il video di ogni traccia è stato girato, o lo sarà nel 2019, in differenti territori da cui queste melodie traggono origine. Prossimi concerti in programma a Venezia in febbraio ed Istanbul a maggio. Ciò che caratterizza il lavoro di Gisonte è la sua internazionalizzazione.

Il tutto è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Lorenzo Carone, il quale cura l’immagine dell’artista, il suo suono ed i video. I due giovani stanno compiendo un intenso percorso di crescita, con la voglia di dimostrare l’enorme potenziale musicale della Basilicata. Anche il dispendio di energie umane ed economiche per registrare una grande mole materiale videografico, ha il fine ultimo di depositare quanta più esperienza musicale possibile, al fine di far avvicinare nuovamente i giovani al mondo della musica strumentale e della chitarra in particolare.

