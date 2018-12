Billie Hard è la band a cui l’associazione “Cross Roads” di Pignola ha affidato l’apertura della II edizione di “Basilicata winter in blues”, manifestazione di musica blues itinerante che toccherà sei diversi locali in cinque comuni della regione.

Si esibiranno sabato 15 Gennaio al Be Happy di Tito. L’ingresso è gratuito.

I Billie Hard sono un gruppo rock'n'roll pugliese formato nel Novembre 2011 da Marzio Palmieri e Giacomo Ristano. Il nome Billie Hard richiama il genere musicale rockabilly e lo stile anni ‘50 dell'epoca di artisti come Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis. La band riunisce la chitarra blues rockegiante di Marzio Blues, la voce calda e travolgente di Jack Ristano, il ritmo old style di Paul Meraviglia alla batteria e le ipnotiche melodie di basso di Andrea Di Barius. Il loro show promette di far rivivere lo spirito dei mitici anni '50s con il ritmo del vero rock'n'roll.

La formazione vanta un ricco percorso artistico e quattro videoclip di successo.

Nel Dicembre 2012 tengono un concerto speciale al Santo Graal Irish Pub di Trani, ospitando sul palco Salvatore Cafiero, chitarrista delle cantanti italiane Dolcenera e Emma Marrone, insieme a Laura Calcagno, violinista comparsa nello show Italia's got Talent. La band è stata scelta da SwingFever.it, il portale italiano del rock'n'roll e dello swing. L'11 Ottobre del 2013 si esibiscono sul palco del Moody Jazz Cafè di Foggia, uno dei jazz club più rinomati d'Italia.

Dal 1° Dicembre 2013 al successivo 6 Gennaio, realizzano il "Rocknroll Christmas", un tour speciale dedicato all'atmosfera natalizia, portando nel suo sound i grandi classici della musica americana e italiana. Il 25 Aprile 2014 i Billie Hard tornano a collaborare con Salvatore Cafiero, questa volta insieme alla sua band, “Suck My Blues”, con Andrea Torresani (bassista dei cantanti italiani Giusy Ferreri e Franco Battiato) e il batterista Diego Barborini.

Il 19 Luglio approdano sul palco dell'Accadia Blues Festival 2014 e si esibiscono in chiusura della serata dopo Paul Warren (chitarrista di Joe Cocker, Eros Ramazzotti e altri. Il 10 Agosto 2014 suonano alla II edizione del Dogana Blues Festival aprendo il concerto alla Harlem Blues Band feat. Lisa Hunt, corista di fama internazionale.

Il 24 Luglio 2015 calcano il palco del "Pignola in blues" insieme ai noti artisti Johnny Mars Band, Sue Foley Band & Peter Karp. L'8 Luglio 2017 si esibiscono al Campania Blues Festival in occasione del contest "Italian Blues Challenge" classificandosi semifinalisti tra le prime 12 di 60 band iscritte in tutta Italia, durante lo stesso evento aprono il concerto a Fabrizio Poggi ed Enrico Polverari.

Tutte le date del Basilicata winter in blues sulla pagina facebook crossroads.pignola Per informazioni: crossroadspignola@gmail.com