Torna CamminaBasilicata, la proposta escursionistica, targata Legambiente, alla scoperta dei sentieri più belli della nostra regione. Patrocinate da Fondazione con il Sud attraverso il progetto "Taking Care – la cura dell’ambiente e la cura degli altri", questa serie di giornate a contatto con la natura vogliono far conoscere il territorio in cui viviamo e le sue bellezze, con l'intento di sensibilizzarci ad una sua maggiore tutela e valorizzazione.



Il prossimo appuntamento Domenica 5 Agosto con partenza alle ore 09.00, ci porterà ai piedi del monte Vulture, nella splendida cornice dei Laghi di Monticchio: una località molto gettonata da un turismo aggressivo, ma con bellezze celate agli occhi meno attenti. L'itinerario completo (di circa 18 km) è facilmente percorribile ed adatto a tutti, si compone di due sentieri che hanno lo stesso punto di partenza; questo permette di poter affrontare anche solo il primo percorso anche se la giornata non sarà impegnativa, nonostante i km possano sembrare molti. La sosta per il pranzo - prevista intorno alle 13:30 - si terrà nei pressi della "Grotta Neviera" dove, chi vorrà, potrà fermarsi per mangiare le tipicità lucane (pranzo a carico dei partecipanti).



PROGRAMMA DELLA GIORNATA



- Arrivo ore 09:00 ai laghi

- Partenza per primo sentiero ore 09:30

- Arrivo alla Grotta Neviera ore 13:00

- Pausa pranzo ore 13:30-14:30

- Partenza secondo sentiero alle ore 15:30

- Fine escursione ore 18:30



Le guide si riservano di apportare dei cambiamenti in seguito a sopravvenute esigenze o circostanze di qualsiasi genere.



N.B. Si raccomanda di dotarsi di:

- zaino con almeno 1 l d'acqua (meglio se in borraccia)

- scarpe da trekking o scarponcini da montagna

- k-way

- abbigliamento comodo e a strati

- crema solare

- pranzo a sacco e/o spuntini



La partecipazione è totalmente gratuita, con prenotazione obbligatoria



Per info:

Angela Pilogallo Guida ambientale escursionistica 320/4210250

Mariantonietta Tudisco Guida ambientale escursionistica 331/8347657



Prenotazioni: takingcare@legambientebasilicata.it