C’è anche un po’ di Rotonda tra i vincitori delle ultime Olimpiadi Internazionali di Matematica che si sono appena concluse a Cluji, in Romania. Bruno Di Sanzo, 17enne che vive a Martínez (nella provincia di Beunos Aires) si è classificato terzo mettendosi al collo la medaglia di bronzo. Suo nonno paterno è originario di Rotonda, ed è emigrato in Argentina negli anni 50 del secolo scorso. “Ho vissuto un’esperienza indimenticabile”, ha confidato lo studente ai colleghi della testata argentina InfoBan. “Vincere una medaglia – ha aggiunto – è qualcosa che ho sempre sognato fin da bambino, ed esserci riuscito in una competizione cui partecipavano quasi 600 ragazzi provenienti da 100 Nazioni diverse, è davvero incredibile”.

Ma l’essere salito sul terzo gradino del podio in questa che è la più importante kermesse mondiale e alla quale partecipavano anche tanti ragazzi più grandi, rappresenta solo l’ultimo dei successi e dei riconoscimenti ottenuti da Bruno. L’anno scorso, infatti, ha ricevuto una menzione nella Olimpiade di Rio de Janeiro e nel 2012, quando aveva appena 11 anni, si era laureato Campione Nazionale argentino. E di sicuro darà ancora grandi soddisfazioni alla sua famiglia che è rimasta sempre legatissima a Rotonda. Nonno Osvaldo c’è stato l’anno passato in occasione delle celebrazioni in onore del Santo Patrono, mentre lo zio è andato via la scorsa settimana.

Ma il genio italo – argentino, che frequenta il “Collegio Santa Teresa del Bambino Gesù”, non ha alcuna intenzione di fermarsi e infatti è già proiettato al futuro. “Aver rappresentato l’Argentina in una manifestazione come questa, che si basa sulla scienza più importante del mondo, per me è stato un vero orgoglio. Adesso dobbiamo continuare ad allenarci per qualificarci per la prossima edizione. Abbiamo una squadra rinnovata, con la quale mi auguro di raggiungere un risultato ancora migliore rispetto a quello di quest’anno che è stato il migliore mai raggiunto dall’Argentina”. Nell’edizione da poco terminata gli argentini si sono piazzati davvero alla grande: complessivamente hanno portato a casa una medaglia d’argento e quattro di bronzo. In patria l’avvenimento ha avuto una vasta eco mediatica, tanto che ad attendere all’aeroporto i giovani protagonisti c’era addirittura una troupe televisiva per un collegamento diretto. L’appuntamento per la prossima edizione è per il 2019, quando l’Olimpiade si terrà a Bath, in Inghilterra.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it