Il Salotto del Circolo Arci FrancaViva si prepara ad accogliere due artisti lucani: l’ukulelista Danilo Vignola, decretato nel 2010 come miglior ukulelista elettrico al mondo, e il percussionista Gio Didonna.



Il duo, attualmente impegnato in un tour europeo che li ha già portati in Francia, arriveranno a Francavilla in Sinni domani 29 Marzo, per poi proseguire verso Milano, Taranto e l’Olanda.



Il loro spettacolo si identifica come un viaggio coinvolgente nei ritmi e nelle sonorità mediterranee. Melodie tradizionali come la rumba, il flamenco e la taranta vengono rivisitate in chiave moderna e intrecciate a ricercatezze sperimentali, armonie psichedeliche e ritmiche heavy. Il tutto all’insegna di uno scambio interculturale in cui strumenti d’oltreoceano come l’Ukulele hawaiano e il Cajòn peruviano o strumenti moderni come l’Hang svizzero si incontrano con la tradizione e la sperimentazione, in un progetto che la critica ha definito "unico nel suo genere, di pura creatività e di profonda innovazione culturale".



Apriranno il concerto due giovani musicisti di Francavilla, Antonio Cirigliano e Ruben Covelli (rispettivamente chitarra e tromba), i quali riarrangeranno alcuni brani della tradizione musicale italiana e straniera, da Fabrizio De André a Astor Piazzolla, da Carlos Gardel a Vittorio Monti.



Il Salotto, giunto ormai al suo secondo anno di vita, ha già ospitato Erriquez&Finaz, voce e chitarra della celebre Bandabardò, e Lorenzo Kruger, voce dei Nobraino. L’atmosfera calda e accogliente che ormai lo contraddistingue vuole essere stimolo e incentivo per il pubblico che non solo può assistere ad uno spettacolo live privo di formalità e barriere, ma ha anche la possibilità di interagire con gli artisti di volta in volta ospitati.



L’evento è gratuito e riservato ai soci Arci 2018, con possibilità di tesseramento all’entrata. Ingresso ore 21:00.



Per info: 3773580768