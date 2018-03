Sabato 17 marzo in occasione della visita pastorale di Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, TRM network, in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano e Tele Radio Padre Pio proporrà una lunga diretta televisiva per condividere tutti i momenti salienti di questa intensa e ricca giornata. Collegamenti in diretta, interviste, ospiti in studio ed approfondimenti precederanno la condivisione della Celebrazione Eucaristica delle ore 11.15 . Segui la visita di Papa Francesco il 17 marzo dalle ore 9.00 su TRM h24 canale 16 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, canale 519 piattaforma Sky ed in web streaming su trmtv.it e App “Trmtv”



