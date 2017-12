Si è tenuto dal 15 al 21 Dicembre “FestAmbiente Sud della Via Francigena”, festival itinerante organizzato da Legambiente, che è stato “un cammino di arte e musica” lungo la via Micaelica con la presenza di musicisti, cantanti, poeti, provenienti da Gran Bretagna, Belgio, Francia e Italia.

Ha partecipato alla camminata anche la Compagnia della Varroccia di Pignola con la presenza di Donatello Racina e dell’asino Alicante. Partiti da Celle San Vito a Troia, dopo 6 tappe i camminanti sono giunti Monte Sant’Angelo passando per Lucera, San Severo, Santa Maria di Stignano e San Giovanni Rotondo.

La Compagnia della Varroccia, con base a Pignola, organizza escursioni a cavallo nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. L' Associazione ha lo scopo di promuovere le bellezze della Basilicata attraverso il turismo sostenibile e di avvicinare le persone al mondo dei cavalli.

La Compagnia non è nuova a iniziative di questo tipo infatti nel 2014 partecipò alla storica camminata in supporto a Matera 2019, allora ancora città candidata, che coinvolse associazioni e liberi cittadini da tutta la Basilicata rurale.

