NEWS BREVI

27/06/2019 - Circa 18 mila lucani vogliono in reddito In Basilicata, fino al 6 giugno scorso, sono state presentate 18.036 domande per il reddito di cittadinanza, di cui 11.090 accolte e 5.275 respinte: in base ai dati dell'Inps, inoltre, sono le domande per la "quota 100" sono state complessivamente 1.354. I dati sono stati illustrati nel corso di un incontro organizzato dalla Cgil, a cui hanno partecipato il coordinatore dell'area mercato del lavoro della Cgil, Corrado Barrachetti, il responsabile della previdenza pubblica per la Cgil, Enzo Cigna, e la responsabile povertà Giordana Pallone.Ansa 26/06/2019 - Sospensione idrica a Senise Senise: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona industriale sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. 25/06/2019 - Sospensione idrica a Rapone Rapone: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Pediglione resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua