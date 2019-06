In merito al prossimo incontro organizzato dall’assessore regionale all'ambiente Rosa con i sindaci lucani sullo stato dell’arte del piano paesaggistico, ribadiamo che il piano dovrà essere pubblico, partecipato, condiviso e approvato dalle comunità locali.



Lo dice, in una nota, Noscorie Trisaia.



Il piano paesaggistico, redatto dalla regione Basilicata, costituisce lo strumento di tutela- programmazione del territorio per i futuri decenni della regione , per alcuni versi lo possiamo paragonare al regolamento urbanistico comunale. Si rende quindi necessario dibattere l’argomento sia con i sindaci che con le comunità locali. I sindaci pertanto possono farsi portavoce nelle comunità, dove deve essere discusso nella massima condivisione. Lo possono fare nei consigli comunali aperti e nelle discussioni cittadine. Solo dopo il piano potrà essere portato in regione per futura approvazione. Non è difficile questa fase se ben organizzata e può essere molo più veloce di quanto sembra.



Non avere un piano paesaggistico regionale in Basilicata ha permesso speculazioni sul territorio in termini di sfruttamento ambientale , si pensi alle trivellazioni petrolifere ,trattamento rifiuti, eolico selvaggio, impianti inquinanti e consumo del suolo. Ma quello che è mancato di più è stata la dovuta attenzione alla tutela del patrimonio idrico .

In magna Grecia le decisioni della polis erano prese in piazza da tutti cittadini per alzata di mano, la chiamavano democrazia.