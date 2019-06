NEWS BREVI

21/06/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata TURSI: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via San Sebastiano, via Roma, via Berlinguer e via Matteotti resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 20/06/2019 - Sospensione idrica a Tolve Tolve: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Nazionale resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 18/06/2019 - Comunicazione sospensione idrica oggi 18 giugno in Basilicata Potenza, Pignola: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi e fino al termine dei lavori. A POTENZA in contrada Faloppa, via Saragat, via Gronchi, contrada Centomani Tora e zone limitrofe. A PIGNOLA nelle contrade: Campo di Giorgio, Molino di Capo, Serra San Marco e zone limitrofe

Lagonegro: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica nelle seguenti zone: Sant'Anna, Molara, Portella, San Giovanni e Castello. Il ripristino del servizio è previsto alle ore 12:30 di oggi, salvo imprevisti.

Barile: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 circa, nel centro storico, in corso Alice De Gasperi e nelle strade limitrofe. Il ripristino è previsto al temine dei lavori di riparazione.

Paterno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nell'area Pip sarà sospesa dalle ore 09:30 alle ore 14:00, salvo imprevisti. EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

