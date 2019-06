NEWS BREVI

14/06/2019 - Angelo Oliveto nuovo presidente dell'Assostampa Angelo Oliveto è il nuovo presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata.

L’elezione di Oliveto è avvenuta a maggioranza nel corso della riunione di insediamento del nuovo consiglio direttivo eletto il 1 giugno scorso.

Il consiglio, inoltre, ha eletto vicepresidente Nicoletta Altomonte, segretario Renato Cantore, amministratore Giuseppe Cutro.

Completano il direttivo Margherita Agata, Alessandro Boccia, Pierantonio Lutrelli e Leandro Domenico Verde. 14/06/2019 - Sospensinone idrica Palazzo San Gervasio: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile nelle contrade Terzo di Capo e Piani e nelle contrade limitrofe sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 20:00 di domani, salvo imprevisti.

Tricarico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Corona, Piani Sottani e Monteleone resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Montalbano Jonico: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica nella zona compresa tra la parte bassa di via dei Caduti e l'ingresso dell'abitato sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.

Tito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: contrada Macchia, contrada Fontana Camillo, zona commerciale lungo la S.S. 94, contrada Santa Loia e contrada Ponte Calogna.

San Chirico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Vittorio Emanuele II resterà sospesa fino alle ore 12:30, salvo imprevisti. 13/06/2019 - comunicazione di sospensione idrica per oggi 13 giugno 2019 Noepoli: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica nell'intero abitato e nelle zone rurali sarà sospesa dalle ore 09:00 di domani mattina fino al termine dei lavori di riparazione.

Rapolla: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti zone: Via dei Tigli, Via Monastero, Via Caduti di Guerra, Piano di Croce e zone limitrofe.

Forenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via della Giustizia, via San Pietro, via Santa Maria e strade limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Como e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua