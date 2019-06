NEWS BREVI

13/06/2019 - comunicazione di sospensione idrica per oggi 13 giugno 2019 Forenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via della Giustizia, via San Pietro, via Santa Maria e strade limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Como e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

12/06/2019 - Comunicazione sospensione idrica 12 Giugno in Basilicata Pisticci: in contrada Cugnarelle - San Teodoro l'erogazione dell'acqua potabile resterà sospesa fino al recupero del livello nei serbatoi.

Rapolla: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:00 alle ore 16:00, salvo imprevisti, in via Vulture, contrada Fontanalba e zone limitrofe.

Muro Lucano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: rione Cappuccini, rione Sant’Antonio, rione Belvedere, via Conserva e via Maddalena. 11/06/2019 - Nasce in Basilicata il Premio letterario Melina Doti Nasce in Basilicata un nuovo premio letterario: è il Premio Letterario Nazionale "Melina Doti", intitolato alla scrittrice e pittrice originaria di Sasso di Castalda (Potenza) che con le sue opere ha dato lustro, in Italia e all'estero, alla terra d'origine. L'iniziativa sarà presentata a Potenza mercoledì prossimo 19 giugno, alle ore 10,30, nella Sala Giunta della Provincia. Con la giornalista Anna Langone interverranno il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata Mimmo Sammartino e la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Angela Blasi EDITORIALE Elezioni lucane e importanza del voto

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Se c’è un elemento forte che tutti siamo in grado di estrapolare dall’esito delle ultime elezioni comunali in Basilicata è questo: sono molti, moltissimi i casi, in cui anche un singolo voto ha pregiudicato l’esito elettorale. Un risultato che dovrebbe spronarci alla grande pratica democratica della partecipazione. Che, in altre parole, vuol dire: smettiamola di essere “cittadini non praticanti”. Quello che è accaduto, per esempio, a Banzi, caso forse più un...-->continua